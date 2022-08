Corriere di Torino: “Rodriguez è l’uomo in più dell’inizio stagione granata”

Il Corriere di Torino si sofferma sul nuovo capitano granata: lo svizzero Ricardo Rodriguez. Si legge: "Comanda in campo, guida i più giovani, tiene alta la tensione, anche prima della gara: a dimostrarlo, quel «cerchio» pieno di senso di appartenenza e voglia di coinvolgere i tifosi. «Capo» riconosciuto dallo spogliatoio, esempio in campo e fuori. Soprattutto in campo, va detto. Già, prima ancora che carisma e saggezza, parlano prestazioni e cifre per Rodriguez, vero e proprio regista difensivo, fra i migliori interpreti del campionato sul centro-sinistra di una difesa a tre. Una nuova giovinezza tattica e tecnica che proprio Ivan Juric gli ha di fatto regalato nella scorsa stagione. Contro la Lazio, Ricardo ha giocato 94 palloni, con 71 passaggi e 11 lanci positivi".