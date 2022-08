Corriere di Torino: “Schuurs un grande investimento per dimenticare Bremer”

Sul Corriere di Torino viene riservato molto spazio al nuovo acquisto del Torino, Peer Schuurs, proveniente dall'Ajax. Si legge: "Conclusa quindi un’operazione che ha visto il Toro battere la concorrenza di tanti altri club europei, solo in Italia c’erano anche Bologna e soprattutto Fiorentina sull’ex difensore dell’Ajax: ai lancieri andranno 9,5 milioni di euro a cui si potrebbero sommare al raggiungimento di determinati obiettivi individuali e di squadra altri 3,5 milioni di bonus, oltre al 15% sull’incasso della futura rivendita. Insomma, la società granata, una volta individuato l’uomo giusto per sostituire Gleison Bremer, ha poi fatto di tutto per portarlo a casa, anche a costo di dover aspettare qualche giorno in più. Così da oggi Juric avrà a disposizione anche Schuurs, che contenderà ad Alessandro Buongiorno e Koffi Djidji da subito una maglia da titolare, magari già in vista del match con la Lazio".