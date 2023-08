Corriere Torino: “Polveri bagnate granata: serve la svolta di Sanabria e Pellegri”

Durante l'estate e la consueta preparazione con i dovuti impegni in amichevole è saltato subito all'occhio un problema del Torino: la pochezza offensiva della squadra. Basti solo pensare che nelle quattro amichevoli i gol segnati non portano la firma di nessun attaccante. Stessa cosa anche negli impegni ufficiali. Il Corriere Torino pone la sua attenzione proprio su questo aspetto nell'edizione odierna: "Sanabria e Pellegri, se ci siete battete un colpo. Il Toro si presenterà a San Siro contro il Milan sperando in una svolta da parte dei suoi attaccanti, che fin qui non hanno segnato nemmeno un gol tra le quattro amichevoli del precampionato e le prime due partite ufficiali. Un dato che sta spingendo il club granata a fare valutazioni anche sul fronte mercato: è necessario rinforzare il reparto consegnando a Juric una terza alternativa? Sono reperibili profili di calciatori con qualità ma consapevoli di doversi giocare il posto con due concorrenti? Nell’attesa che queste domande trovino risposte, Juric sfiderà Pioli puntando ancora su Tonny e Pietro".