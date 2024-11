Corriere Torino: “Toro da rialzare, leader senza alibi”

"Per il Toro è arrivato il momento del senso di responsabilità. «Dopo la pausa inizia il nostro campionato – ha detto Paolo Vanoli dopo la sconfitta nel derby – Ho sempre detto, anche quando eravamo primi in classifica, che il nostro primo obiettivo deve essere la salvezza» - esordisce così Corriere Torino nell'edizione odierna - I quaranta punti, dunque, sono il traguardo da raggiungere presto e a tutti i costi. Da qui a gennaio, dunque, è la squadra attuale che con le sue forze dovrà mettersi in una situazione di tranquillità. E, per quanto siano emersi limiti tecnici, sulla carta i valori sono sufficienti per mettere in sicurezza l’annata il prima possibile". E in conclusione: "Occorre però, come ha detto ripetutamente Karol Linetty dopo il derby, fare un bel bagno di umiltà collettivo, presupposto irrinunciabile per mettere in campo tutto il potenziale a disposizione. A salire in cattedra, dimostrando le loro qualità, devono essere ora coloro che hanno più doti tecniche.".