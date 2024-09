Corriere Torino: “123 gol di Zapata in Serie A, per il Toro è più di un capitano”

L'edizione torinese del Corriere della Sera oggi propone un approfondimento su Duvan Zapata. L'attaccante del Torino anche a Verona è risultato essere un elemento in grado di fare la differenza e ha trascinato il Toro verso una vittoria per 2-3 molto importante. Quello realizzato di testa è stato il 123° gol per lui in tutta la sua carriera in Serie A. Zapata è diventato così il calciatore attualmente in attività più prolifico nel campionato italiano, al pari di Paulo Dybala. Per il Toro diventa sempre più determinante il potersi affidare ad un calciatore di questo calibro che con la fascia da capitano al braccio sta trascinando tutto il resto della squadra anche se, come ricorda lui, non è l'unica cosa importante perché a contare sono le prestazioni di squadra.