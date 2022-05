Corriere Torino: “I granata ripartono da Vojvoda, per Juric è un titolarissimo”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicolare

"Sulla corsia mancina per il 2022-2023 il club granata ripartirà con ogni probabilità da Mergim Vojvoda: lui sta benissimo sotto la Mole e la società non ha intenzione di metterlo sul mercato, forte di un contratto sino al 2024 con opzione per un’altra stagione." scrive nell'edizione odierna il Corriere Torino, parlando del kosovaro, sbocciato con il cambio di fascia e sotto la guida di Ivan Juric. Potrebbe affiancarlo un esterno mancino, qualora il Toro salutasse Cristian Ansaldi. Nel frattempo Juric si gode la certezza Vojvoda, che prima di andare in vacanza si unirà al suo Kosovo per la Nations League.