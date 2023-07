Corriere Torino: “Juric blinda la difesa”

"Cercare ciò che manca, ma anche consolidare quello che c’è. Sono le due direzioni verso cui si muove il Torino dopo la conclusione del ritiro di Pinzolo" scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna. Oltre i tre innesti richiesti dal tecnico, c'è infatti una base che in difesa è particolarmente solida: "Il leader indiscusso è Alessandro Buongiorno. L’altro titolare è Perr Schuurs. Un ulteriore motivo per cui Buongiorno e Schuurs sono preziosi è la loro duttilità: entrambi possono giocare sia da centrali della difesa a tre, sia da braccetti". A seconda delle loro posizioni si può poi completare il terzetto difensivo: "Con Schuurs in mezzo e Buongiorno sul lato mancino, a destra possono giocare l’esperto Djidji o Zima; con Alessandro al centro e Perr a destra, a sinistra ecco la certezza Rodriguez". Per completare il reparto Juric potrebbe infine promuovere N'Guessan in Prima squadra come sesto difensore.