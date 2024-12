Corriere Torino: “Sanabria, il gol smarrito”

Tra le pagine di Corriere Torino si legge un focus dedicato a Sanabria: l'attaccante paraguayano non va a segno con la maglia granata ormai da due mesi. "L’ultimo sigillo di Sanabria in maglia granata risale al 20 ottobre (a Cagliari), quando il centravanti svettò su calcio d’angolo e insaccò con una giocata da vera punta" si legge nell'articolo del quotidiano. Adesso Sanabria spera di giovare da una fase offensiva granata in crescita, in particolare con l'intuizione di Vanoli di passare al tridente offensivo, soluzione che ha permesso agli attaccanti di rendersi decisamente più pericolosi. Sul quotidiano c'è spazio anche per un trafiletto dedicato alla Primavera di Tufano, uscita sconfitta nella giornata di ieri, 18 dicembre, dalla sfida in casa del Lecce dell'ex Giuseppe Scurto, che si è imposto per 1 a 0, con la marcatura di Agrimi.