Corriere Torino: “Adams pronto a ripartire”

L’edizione odierna del Corriere dedica un approfondimento a Ché Adams, sottolineando come il Torino, per ritrovare incisività offensiva, abbia bisogno della migliore forma lo scozzese. Dopo l'infortunio di Zapata, lo scozzese, come il resto della squadra, ha faticato a lasciare il segno. L'ultimo gol risale al 29 settembre, e da allora è rimasto a secco anche negli assist. Con le sue qualità tecniche ed esperienza, Adams deve ora prendere in mano la situazione per trascinare il Toro fuori dalla crisi. Vanoli punta sui suoi gol, ma l'attaccante è stato frenato anche dalla sfortuna: un’elongazione lo ha costretto a uscire contro la Fiorentina e a saltare il derby con la Juve e le partite con la Scozia.