Corriere Torino: “Adams uomo gol per un Toro a caccia di punti”

L'edizione torinese del Corriere della Sera oggi analizza il momento del Toro che arriva alla partita con il Parma bisognoso di fare punti di fronte al proprio pubblico. Contro i ducali, i granata tornano a giocare in casa per l'ultima partita del girone d'andata e il tecnico Paolo Vanoli spera che continui a mostrare ottimi segnali il suo attaccante di riferimento in questo momento, ovvero Ché Adams. La punta scozzese ha messo la propria firma sugli ultimi 4 punti del Torino con essendo assoluto protagonista sia ad Empoli che ad Udine con due preziosissimi e un assist per Ricci, in Friuli. Vanoli vuole tornare a vincere all'Olimpico Grande Torino, i tre punti casalinghi mancano da più di due mesi: per farlo però il tecnico granata non potrà contare su Gvidas Gineitis che è fermo ai box per un problema fisico.