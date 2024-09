Corriere Torino, Asta: “Vanoli, il Toro è una grande occasione”

Ai microfoni del Corriere Torino è intervenuto l’ex capitano del Torino Tonino Asta e ha parlato della situazione che la squadra granata sta attraversando in campionato: “Le valutazioni su una squadra si fanno dopo un po’ di giornate. Detto ciò, non c’è dubbio che queste prime tre giornate abbiano lasciato una buona impressione. Vanoli? Sa farsi capire e lui è il primo ad aver capito perfettamente dove si trova: per lui il Toro non è un punto di partenza ma un arrivo, si tratta dell’occasione della vita” si legge tra le pagine del quotidiano.