Corriere Torino: “Avanti con Praet, ore decisive per Mandragora”

"Portare a Ivan Juric i primi due rinforzi per l'inizio della preparazione estiva. Questo è l'obiettivo che ha in mente il Torino" scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna. I granata hanno già chiuso per Pellegri e ora valutano diversi fronti. Due sono i più caldi. Il primo riguarda Rolando Mandragora: "Dopo aver scelto di non esercitare il diritto di riscatto per 14 milioni, il Torino si è visto sorpassare dalla Fiorentina, che con un’offerta importante ha avvicinato le richieste della Juventus (11-12 milioni). Nel weekend il club granata deciderà se effettuare un rilancio che viene dato da alcuni come probabile. In alternativa, il Torino è pronto a virare su Maggiore, capitano dello Spezia che è in scadenza 2023". Passando alla trequarti si cerca di sbrogliare il nodo Dennis Praet, con il Torino che non vuole rinunciare alle qualità del belga ma allo stesso tempo ritiene le pretese del Leicester eccessive. Si continuerà a trattare nel tentativo di arrivare a un esito positivo.