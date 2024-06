Corriere Torino: “Buongiorno Italia”

Alessandro Buongiorno è destinato a diventare un perno per Luciano Spalletti in vista dell'Europeo in Germania. Il CT ha designato lui come colonna della difesa azzurra. "Le prove generali sono andate in scena domenica sera a Empoli contro la Bosnia, un match che ha visto Alessandro giocare con decisione e attenzione. «Bongio», che pure in Nazionale veste il 4 che lo accompagna anche nelle partite col Torino, è rimasto in campo per novanta minuti. Complessivamente buoni i giudizi della critica, mentre Spalletti ha evidenziato pregi e margini di crescita del suo difensore".