Corriere Torino: “Cairo: «La voglia di rafforzare il Toro l’ho sempre avuta»”

“Un buon derby, con lo spirito giusto e con tanta voglia di fare bene”: così l’edizione odierna del Corriere Torino riporta le parole del presidente Urbano Cairo a margine del derby della mole, sottolineando l’impegno della squadra e lo spirito combattivo che ha caratterizzato il match. Il patron granata, analizzando la partita, ha evidenziato un misto di rimpianto e soddisfazione: “Volevamo fare di più, ma la partita si è messa subito male per un gol che non avremmo mai dovuto prendere. Abbiamo giocato con grande voglia e all’ultimo avremmo anche potuto portarla a casa”. Tra i giocatori in evidenza, il patron ha voluto elogiare in particolare Maripan e Vlasic: “Maripan ha trovato la giusta condizione e sta facendo molto bene da alcune partite: è un giocatore di grande personalità. E poi Vlasic è la cartina di tornasole: quando è in palla fa la differenza, per noi è un giocatore importantissimo”. Il presidente ha poi affrontato il tema del mercato: “La voglia di rafforzare il Toro l’ho sempre avuta e ce l’ho ancora. Sono molto focalizzato, ma gennaio è un mese difficile. Magari vogliamo comprare alcuni giocatori ma le squadre non lasciano perché fanno altre operazioni, o magari ne vendono uno e poi non lasciano partire anche l’altro. Abbiamo tanti discorsi avviati e stiamo ragionando su diverse cose, sperando di riuscire a fare un qualcosa che ci piaccia”.