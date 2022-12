Corriere Torino: “Cairo pensa alla seconda squadra per il suo Toro”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi riporta le parole di Urbano Cairo in occasione dell’incontro dell’Agenzia Italpress con il mondo dello sport. Il patron del Toro ha parlato anche delle seconde squadre durante questo incontro milanese. Il presidente granata ha affermato che quello di una seconda formazione da affiancare alla prima squadra è un progetto che a cui sta pensando: "È una bella idea. Dobbiamo cercare di lavorarci perché potrebbe essere una buona soluzione. Io ci pensavo già quattro anni fa, ma allora i miei collaboratori me lo sconsigliarono. Però ci voglio ripensare". Torna quindi a farsi viva la possibilità per la formazione granata di avere a disposizione una seconda squadra nella quale possano giocare i migliori talenti in uscita dal settore giovanile del Toro.