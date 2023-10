Corriere Torino: “Cairo, una carezza a Juric”

Il Corriere Torino ha riepilogato nell'edizione odierna i temi caldi emersi dalla serata organizzata dall'Associazione ex Calciatori Granata onlus per assegnare il premio al miglior giocatore del Torino e del Settore giovanile granata nella stagione 2022-2023, rispettivamente Alessandro Buongiorno e Alessandro Dellavalle. Presente anche il presidente granata Urbano Cairo, che ha ribadito la fiducia a Ivan Juric. Scrive il Corriere Torino: "Il presidente ha anche parlato del futuro, poiché il contratto di Juric è in scadenza nel 2024: «Già a gennaio ne parlavamo, quando su sua indicazione abbiamo preso Ilic. Lui ha riconosciuto i nostri sforzi e mi ha detto che il rinnovo non sarebbe stato un problema, che ne avremmo parlato al momento giusto. Stiamo bene insieme, credo che possa continuare il nostro bellissimo ciclo con lui»".