Corriere Torino, Camolese: “Applausi a Vanoli e al gruppo”

Nell’edizione odierna il Corriere Torino propone un’intervista a Giancarlo Camolese, ex allenatore del Torino, protagonista di una promozione da record e di una qualificazione all’Intertoto. Camolese ha subito elogiato il lavoro del nuovo tecnico granata: “Applausi a Vanoli, che ha trovato gli argomenti giusti per cambiare determinate cose, e al gruppo, che ha dimostrato una grande disponibilità in generale”. Poi un giudizio generale sui nuovo schermi tattici della squadra: “Non vediamo più giocare uomo su uomo a tutto campo. Bella intuizione Linetty davanti alla difesa, mossa che dà maggiori libertà per Ricci e Ilic. E poi le due punte giocano molto vicine”. Infine il suo suggerimento in merito al prossimo impegno di campionato contro il Lecce: “Serviranno soluzioni offensive per trovare la via del gol contro una squadra che verrà a Torino per portare via un pari”.