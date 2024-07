Corriere Torino: “Coco subito in campo, Schuurs e Vlasic al Fila”

Il Corriere Torino analizza le novità del ritiro a Pinzolo nell'edizione odierna. La prima è la presenza del neoacquisto Saul Coco: "Fisico importante, Coco andrà a colmare il vuoto lasciato dalla cessione di Buongiorno. Di ruolo difensore, è anche uno specialista dei piazzati. Già scelto anche il numero di maglia: Coco vestirà la 23, quella dell’esordio tra i professionisti". Prosegue il quotidiano: "Prove di 3-5-2 per il nuovo allenatore, sempre nel vivo del gioco per dare indicazioni". E in conclusione: "Non si sono invece allenati con il resto del gruppo Ricci, Gineitis, Savva e Pellegri, alle prese con piccoli acciacchi tipici di inizio stagione. A proposito di infortunati, Schuurs e Vlasic sono rimasti a Torino: entrambi continueranno a seguire i rispettivi programmi di recupero con un preparatore. Assenti a Pinzolo anche Seck e Radonjic, in cerca di sistemazione sul mercato".