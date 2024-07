Corriere Torino: “Con Vanoli si apre un nuovo ciclo”

L'edizione odierna del Corriere riporta le parole di Cairo e Vanoli durante la presentazione del nuovo tecnico granata: "Con Vanoli si apre un nuovo ciclo - Afferma Urbano Cairo, salito ieri a Pinzolo- Ha avuto maestri di qualità fra Sacchi, Ventura e Conte. Zapata è un capitano perfetto per il Toro: grande carriera e qualità eccelse. Ci mancano ancora due o tre innesti". Ha poi parlato anche Vanoli riguardo alla situazione del Torino e si è espresso come segue: "Il Toro è un orchestra, ho già in mente la sinfonia. Zapata è il mio capitano. La storia granata va studiata, è pura magia".