Corriere Torino: “Contro l’Udinese Ivan Juric conta su Pellegri”

Udinese-Torino alle 12:30: una partita che può valere il riscatto di una squadra, ma anche dei singoli giocatori. Ecco che il Toro, dopo le ultime 5 gare senza vittorie, punta su Pietro Pellegri in attacco, per ritrovare la vittoria e per far ritrovare all'ex Monaco la sua migliore condizione fisica e mentale. "In avanti il Toro avrà un punto di riferimento chiaro, Pietro Pellegri. [...] Sarebbe eccessivo chiedere a Pietro di vestire i panni del salvatore della patria, ma di certo è lui la grande speranza dei granata", scrive il Corriere Torino. Ciò che è ovvio è che le due squadre sono quasi l'una l'opposto dell'altra: i bianconeri di Sottil sono fisici, mentre i granata di Ivan Juric più tecnici. Ecco che oggi, domenica 23 ottobre, scenderanno in campo giocatori con molta tecnica, a partire da Ricci in mezzo al campo e Miranchuk e Vlasic sulla trequarti, con magari l'aiuto di Radonjic a partita in corso.