Corriere Torino: “Derby Internazionale”

"Undici bianconeri, nove granata. Ecco il contingente dei calciatori partiti da Torino alla volta delle rispettive Nazionali. Un motivo di soddisfazione e allo stesso tempo di ansia per la Juventus e il Torino, che hanno da poco perso due autentiche colonne come Bremer e Zapata - esordisce così Corriere Torino nell'edizione odierna - A un mese esatto dal derby, il 9 novembre all’Allianz Stadium, la pausa per le Nazionali offrirà qualche assaggio della stracittadina per cominciare ad assaporarne il gusto. È il caso della doppia sfida che attende il Portogallo del bianconero Conceiçao, sabato opposto in Nations League alla Polonia del granata Walukiewicz, titolare nell’ultima uscita contro la Croazia". E in conclusione: "Lo stesso Conceiçao martedì se la vedrà con la Scozia di Adams, deciso a prolungare in Nazionale il magic moment in granata. L’ex attaccante del Southampton sarà l’osservato speciale di Vanoli, che dopo il tremendo infortunio di Zapata non può permettersi altre perdite nel reparto avanzato".