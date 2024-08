Corriere Torino: “Dna da Toro”

L'edizione odierna del Corriere di Torino tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sulla prestazione di carattere dei granata di ieri. "Il Torino sbanca Venezia con un gol di Coco, ma il tecnico non è pienamente soddisfatto della prestazione. «Dobbiamo fare grandi prestazioni sempre, non solo contro le squadre più forti. Il nostro campionato passa soprattutto da partite come questa», dice Vanoli. Che poi concede: «Ogni tanto, però, si può vincere anche con il dna granata. La mentalità non si costruisce da un giorno all’altro, ma l’importante è vedere sempre carattere».