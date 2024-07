Corriere Torino: “Duvan, Toro a vita”

Tempo di nuovi corsi in casa granata. la fascia da capitano è stata ereditata da Duvan Zapata dopo gli addii di Ricardo Rodriguez e Alessandro Buongiorno, quest'ultimo in direzione Napoli. "Duvan Zapata capitano. «È la prima volta nella mia carriera, un’emozione nuova, un vero onore». Il colosso colombiano ci ha messo una stagione appena per entrare nel cuore del popolo granata e dello spogliatoio tutto. Educato, intelligente, mai un «no» ad autografi e foto: è una delle star più richieste nel ritiro in Val Rendena".