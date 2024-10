Corriere Torino: “Ecco il DNA Toro”

Il Torino ritrova la vittoria contro il Como grazie alla prima rete con la maglia granata del canterano Njie. Lo fa con una gara di sofferenza, dove il Como diverse volte arriva ad impensierire più volte Vanja, senza successo."Il ragazzo che risolleva il Toro ha le treccine e la spensieratezza tipica della gioventù. Entrato dalla panchina, Alieu Njie ha fatto vedere ai suoi compagni cosa significa crederci sempre: il gol che decide Torino-Como è un concentrato di astuzia e ostinazione, qualità che dovrebbero accompagnare sempre chi veste la maglia granata. Lo svedese classe 2005 era salito alla ribalta nell’amara partita di Coppa Italia contro l’Empoli, in cui era stato il migliore dei suoi nonostante l’eliminazione. Poi ci si è messo di mezzo un infortunio muscolare che lo ha rallentato per alcune settimane. Questa contro l’Empoli era la prima apparizione dopo lo stop e il gol al Como rappresenta una ventata di speranza per tutto il Toro".