Corriere Torino: “Fiducia a Sanabria, ma Juric punta anche su Demba Seck”

Penultima amichevole prima dell'inizio vero e proprio della stagione 2022/2023 con il primo turno di Coppa Italia il 6 agosto: oggi, mercoledì 27 luglio, il Torino affronterà alle 18 l'Apollon Limassol, ultima gara in territorio austriaco. E sulla formazione, in fase offensiva Ivan Juric non ha nessun dubbio: la punta la farà Antonio Sanabria, che in ritiro si è allenato bene realizzando anche uno dei più bei gol di queste tre settimane, una rovesciata su cross di Singo. Tonny Sanabria, si sa, è ancora una risorsa per il Torino, ma Ivan Juric ha anche molti altri giovani su cui puntare, tra cui Demba Seck, che nell'amichevole di sabato, 23 luglio, contro il Trabzonspor ha segnato il suo primo gol con la maglia del Torino: "Juric aspetta Sanabria - scrive il Corriere Torino - ma nel frattempo allarga gli orizzonti del giovanissimo Demba Seck, il ragazzo arrivato a gennaio al quale dedica attenzioni, consigli, carezze e rimbrotti ottenendone affetto e un gol, il primo del senegalese, sabato contro i turchi del Trabzonspor".