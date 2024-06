Corriere Torino: “Fumata bianca vicina sul fronte Vanoli”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

L'edizione odierna del Corriere di Torino ha dedicato un piccolo focus sul Toro, scrivendo sull'arrivo del nuovo allenatore dei granata. A seguire le parole del quotidiano: "Panchina granata. Fumata bianca vicina sul fronte Vanoli: poi il mercato del Toro spiccherà il volo". L'allenatore è legato al Venezia da una clausola rescissoria di un milione e proprio per questo l'affare non si è ancora potuto concretizzare. I giorni che separano il Torino dall'inizio della preparazione per la nuova stagione sono sempre meno e perciò nei prossimi giorni sono attese novità.