Corriere Torino: “Gineitis recupera per l’Atalanta, Vlasic ancora in dubbio”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi - oltre a presentare le parole di Urbano Cairo, patron del Toro - analizza anche la situazione infortuni in casa granata a pochi giorni dalla sfida di campionato contro l'Atalanta. L'allenatore del Torino, Paolo Vanoli, dopo il pareggio contro il Milan a San Siro nel primo turno ora dovrà cercare di fare un buon risultato nel debutto davanti al proprio pubblico all'Olimpico Grande Torino contro l'Atalanta. Per la partita contro la formazione bergamasca, nel Toro dovrebbe tornare a disposizione Gvidas Gineitis che è fermo ai box dal mese di luglio quando si è fatto male ad un ginocchio in ritiro. Resta in dubbio invece Nikola Vlasic che non ha ancora raggiunto la miglior condizione fisica dopo il problema muscolare subito all'Europeo con la maglia della sua Croazia.