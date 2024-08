Cairo: “Dopo l’Europeo Bellanova aveva mal di pancia. Ora servono 3 acquisti”

Urbano Cairo è intervenuto sulle colonne del Corriere della sera rispetto alle manovre di mercato del Torino, dopo che già nelle scorse ore aveva risposto sul suo profilo Instagram in maniera non del tutto convenzionale. «Io non trattengo nessuno - ha detto il numero uno granata -: Bellanova si è sempre comportato bene ma voleva andar via. Ha detto subito sì all'Atalanta. Dopo l'Europeo, mi ha chiamato il suo procuratore dicendomi che Bellanova aveva un po' di mal di pancia. Sperava in un'offerta dall'Inghilterra, che però non è mai arrivata. Ho risposto: "Mi auguro non ci siano problemi più avanti". Poi ha detto sì alla Dea».