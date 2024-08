Cairo risponde ai tifosi su Instagram: “Non tengo giocatori che vogliono andare”

Dopo la cessione di Raoul Bellanova i tifosi granata hanno mostrato un malcontento generale tramite i canali social e qualcuno ha esposto direttamente a Cairo le proprie lamentele. Su internet stanno infatti circolando foto di chat con il patron del Torino, che risponde alle critiche del popolo granata. Non sarebbe la prima volta che Cairo risponde ai tifosi su Instagram. Le chat in questione riportano alcune frasi del presidente sul caso Bellanova, che scrive: "Io ho messo di tasca mia 72 milioni nel Toro! Non sono un pozzo senza fondo. In più lui voleva andare via. Ne abbiamo tanti di valore, non tengo giocatori che vogliono andare". Dunque sarebbe questo il pensiero di Cairo in attesa che possa spiegarsi tramite canali più tradizionali e ortodossi.