Le operazioni di mercato del Torino: tre riflessioni su Ardian Ismajli

Difesa al completo, per quanto riguarda i ruoli occupati dai difensori centrali. Con l'arrivo di Ardian Ismajli e la permanenza, che traspare ad oggi, di Saul Coco, il Torino può dire di aver completato quelle che sono le posizioni in organici che spettano ai vari centrali. In particolare, l'acquisto del centrale albanese ha posto il dubbio legato a chi sarà il titolare al fianco di Maripan: Ismajli si propone come un valido elemento della difesa granata, in grado di dare centimetri, fisicità e una buona lettura difensiva. I dati parlano chiaro a riguardo. Tuttavia, un aspetto non va sottovalutato: il difensore albanese è anche soggetto a frequenti infortuni. Ecco tre riflessioni sul nuovo acquisto del Torino.