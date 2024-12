Corriere Torino: “I numeri di una fase offensiva in profonda crisi”

L'uscita odierna dell'edizione di Torino del Corriere della Sera dedica l'intera pagina a tema Torino all'analisi della partita tra Genoa e Torino, commentando le parole di Mister Paolo Vanoli in conferenza stampa. Il quotidiano pone l'accento sulle difficoltà che il Torino sta riscontrando in fase offensiva (dall'infortunio di Zapata soltanto 4 gol), ma su un settore difensivo che sta trovando i propri equilibri. Non a caso, nelle pagelle, tra i migliori nella squadra granata il quotidiano inserisce Saul Coco, alla pari di Ricci, con una valutazione pari a 7. Spazio in fondo alla pagina anche alla Primavera, uscita sconfitta per 4 a 3 dal campo dell'Inter, ma con capitan Gabellini che si è messo in mostra con una doppietta.