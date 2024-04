Corriere Torino: “I paradossi del Toro”

Nel match con la Juventus sono state messe in evidenza le due facce del Torino di quest'anno: da un lato c’è la robustezza della fase difensiva, dall'altra i problemi in fase offensiva. "Non è una novità che il Torino di Ivan Juric subisca spesso l’effetto imbuto, con la difficoltà nel trasformare in reti la mole di gioco prodotta. Lazaro, con quel colpo di testa mandato alto sui titoli di coda del match, è stato l’eroe mancato del derby. Il suo errore è solo la punta dell’iceberg di un limite della squadra. Il Torino è la squadra della Serie A ad aver mandato in gol meno giocatori, solo nove. Paradossalmente, il Toro ha un bomber importante come Zapata, che può puntare al podio dei cannonieri di questo campionato ma è accompagnato troppo poco dal resto dei compagni" si legge tra le pagine del quotidiano.