Corriere Torino: “I pieni recuperi di Ricci e Vojvoda per l’operazione sorpasso”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi parla dell'avvicinamento al derby della Mole tra Torino e Juventus, in programma sabato alle ore 18. Nel farlo, il quotidiano sottolinea l'importanza dei pieni recuperi di Samuele Ricci e di Mergim Vojvoda per il Toro. In questo modo il tecnico granata Ivan Juric, che tornerà in panchina dopo la squalifica scontata contro l'Empoli, potrà contare su tutti gli elementi della sua rosa. Sono infatti tutti disponibili i calciatori del Torino e l'infermeria si è svuotata per la prima volta dall'inizio del campionato. In questo modo l'allenatore granata potrà preparare al meglio il derby contro i bianconeri con l'obiettivo sorpasso in classifica che sarebbe centrato solamente in caso di vittoria.