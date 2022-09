Corriere Torino: “Il riscatto di Lukic, ora è tornato al centro del Toro”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi analizza la situazione relativa a Sasa Lukic. Il numero 10 del Toro è ormai pienamente reintegrato all'interno del gruppo squadra dopo che era stato escluso dai convocati per non essersi presentato alla rifinitura alla vigilia della prima di campionato con il Monza. Dopo un incontro tra Cairo, Vagnati e Juric si è deciso di non mettere il serbo sul mercato che ha capito lo sbaglio e ha iniziato a darsi da fare per riguadagnare la fiducia di tutti. Quel gesto gli è costato la fascia di capitano che ha ormai perduto dal momento che è passata sul braccio di Ricardo Rodriguez. Contro Lazio e Cremonese Lukic è rimasto in panchina ma poi dopo per lui si contano tre gare di fila da titolare, ultima quella di San Siro con l'Inter dove è stato uno dei migliori del Toro. E ora che il peggio è passato il centrocampista serbo può iniziare a discutere con la società del rinnovo di contratto con relativo aumento dell'ingaggio.