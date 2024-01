Corriere Torino: “Il Toro a casa di Gigi Riva con sei giocatori indisponibili”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi si concentra sulla sfida tra Torino e Cagliari che andrà in scena questa sera. I granata di Juric fanno visita ai rossoblù di Ranieri proprio pochi giorni dopo la tragica scomparsa di Gigi Riva, leggenda del club sardo. Per tutto il popolo cagliaritano sarà una partita nella quale si renderà omaggio alla memoria del loro simbolo e nella quale ci sarà quindi anche il Toro. Nella conferenza stampa di presentazione dell'incontro, Juric ha sottolineato che servirà dare il massimo per fare punti contro una squadra che sarà motivato al centro per cento. I granata inoltre arrivano a questa partita senza sei giocatori: a figurare sulla lista degli indisponibili sono Djidji, Radonjic, Ilic, Soppy, Karamoh oltre al lungodegente Schuurs.