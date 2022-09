Corriere Torino: “Il Toro è all’altezza ma due errori in area causano due rigori”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi analizza il match disputato ieri sera dal Toro sul campo dell'Atalanta. I granata sono stati sconfitti per 3-1 dai nerazzurri ma la prestazione dei ragazzi di Juric non è da buttare. Il Toro resta così fermo a 7 punti dopo 4 partite e manca l'aggancio alla Roma in testa alla classifica. Il primato dopo 4 partite manca dal 1993 quando sulla panchina granata sedeva Emiliano Mondonico. Un grande peso nell'economia della sconfitta va dato ai due falli ingenui commessi da Aina e da Lazaro che hanno portato a due calci di rigore realizzati dall'Atalanta. Si è sentita molto la mancanza di due giocatori come Ricci e Radonjic che sono molto importanti in questa squadra e che nelle prime tre partite sono stati probabilmente i migliori.