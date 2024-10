Corriere Torino: “Il Toro perde Zapata per almeno sei mesi”

L'edizione torinese del Corriere della Sera questa mattina nelle sue pagine sportive si focalizza sull'infortunio di Duvan Zapata che ha sconvolto il mondo Toro nelle ultime ore. Sabato sera a San Siro durante la partita contro l'Inter, il capitano granata è uscito dal campo in barella e con la mano sul volto perché si è reso subito conto della gravità del suo infortunio. Gli esami strumentali svolti poi di rientro a Torino hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale e laterale al ginocchio sinistro. Zapata resterà quindi lontano dai campi per almeno 6-7 mesi. Antonio Sanabria ha mandato un messaggio di vicinanza al suo compagno d'attacco scrivendo: "Siamo con te fratello. Supererai tutto questo e tornerai più forte di prima". Ora sarà proprio il numero 9 paraguaiano a non dover far rimpiangere l'ex Atalanta caricandosi la squadra sulle spalle e facendo coppia con quel Che Adams ad oggi grande sorpresa del mercato estivo del Torino e che ha avuto un ottimo impatto con quattro reti messe a segno fin qui tra Serie A e Coppa Italia.