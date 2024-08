Corriere Torino: “Il Toro prende forma”

“In Francia passi avanti rispetto alle amichevoli di Pinzolo. Cresce anche la condizione fisica generale e migliorano i meccanismi fra i reparti: bene Coco e Ricci” esordisce così il Corriere Torino nell'edizione odierna. Il quotidiano si sofferma sul centrocampo del Toro che ora ruota intorno a Ricci, chiamato al compito di Tessmann nel Venezia di Paolo Vanoli. Il centrocampista toscano è stato infatti riportato dall’allenatore varese al suo ruolo naturale di play basso in un centrocampo a cinque. A differenza dell’era Juric, in cui doveva coprire entrambe le fasi, ora l’ex Empoli si concentra sulla regia, toccando molti palloni, modulando i ritmi di gioco e attivando gli esterni secondo la necessità. Accompagnato a sinistra dalla qualità di Ilic, ancora non al top della forma, e a destra dalla solidità di Linetty, già brillante e pronto, resta da capire come si inserirà Vlasic, attualmente fermo per infortunio, ma destinato a diventare protagonista del nuovo Toro targato Vanoli.