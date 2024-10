Corriere Torino: “Il Toro prepara il Como con la spinta di Cairo al Filadelfia”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi tratta l'avvicinamento alla partita di venerdì sera in cui il Torino dovrà vedersela contro il Como. Dopo due trasferte (e sconfitte) consecutive sui campi di Inter e Cagliari a cavallo della sosta nazionali, i granata ospitano la formazione neopromossa allenata da Fabregas cercando un successo, assente da troppo tempo. La vittoria interna per Vanoli e i suoi ragazzi manca infatti dal 25 agosto con il 2-1 rifilato all'Atalanta e ora il momento è negativo con 4 sconfitte in fila tra campionato e Coppa Italia. Per tal motivo ieri il presidente Urbano Cairo ha fatto una visita al Filadelfia: ha parlato con la squadra e con l'allenatore per dare una spinta al gruppo in vista della gara di venerdì quando dovrà esserci una reazione d'orgoglio. Il popolo granata sta rispondendo presente con già oltre 20mila biglietti venduti.