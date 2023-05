Corriere Torino: “Il Toro Primavera ad un passo dalla semifinale scudetto”

L'edizione torinese del Corriere della Sera dedica spazio nella sua puntata odierna al Toro Primavera. La formazione allenata da Giuseppe Scurto è infatti ad un passo dalla semifinale scudetto, un traguardo che può essere raggiunto battendo l'Empoli sabato alle ore 13 per avere la certezza di ottenere il secondo posto. I toscani sono ormai privi di grandi obiettivi e per questo il Torino dovrà cercare di vincere per arrivare secondo e volare direttamente alle semifinali assieme al Lecce primo della graduatoria. Uno dei simboli di questa squadra è Jacopo Antolini, esterno sinistro classe 2004 che proprio nelle scorse ore ha firmato il rinnovo di contratto con il Torino valido fino al 2027, come annunciato dalla stessa società granata. Antolini è arrivato nel 2021 dal Chievo ed è uno degli osservati speciali di Juric, può ripercorrere i passi del pari età Gineitis che in Prima squadra ha già raccolto tre presenze.