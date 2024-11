Corriere Torino: “Il Toro punta il derby con gli occhi di Sanabria”

L'edizione odierna del Corriere pone un focus su Tonny Sanabria in vista del derby della Mole: "L'attaccante paraguaiano ha firmato tre reti contro la Juventus: Vanoli ci conta. Da terzo attaccante nelle gerarchie a guida del reparto offensivo nel derby. Il Toro si affida nuovamente ad Antonio Sanabria in vista della sfida contro la Juventus. Ora c'è bisogno più che mai del suo contributo, soprattuto per il momento delicato che vive la squadra. A 28 anni Sanabria ha la professionalità, le capacità e la maturità giusta per prendersi sulle spalle l'attacco granata".