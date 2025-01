Corriere Torino: “Il Toro riparte da Ricci”

Samuele Ricci si è preso il Torino. Contro la Fiorentina non ci sarà Linetty squalificato e sono in dubbio Ilic e Gineitis, dunque Ricci dovrà trascinare la squadra in mezzo al campo: "Ormai un vero e proprio intoccabile per Vanoli, che in campionato non ha mai rinunciato al classe 2001 nella scelta dell’undici titolare. L’importanza del regista si è notata soprattutto nel secondo tempo della gara contro il Parma: senza Ricci in mezzo al campo, la squadra si è fatta prendere dalla frenesia e ha faticato a trovare il giusto ritmo" si legge tra le pagine del quotidiano.