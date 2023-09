Corriere Torino: “Il Toro si gode la vittoria e punta a recuperare gli infortunati”

Il Toro si gode la vittoria con il Genoa e tenta di recuperare gli infortunati: "Il Toro respira. La magia di Radonjic, arrivata al 94’ della sfida contro il Genoa, scaccia i brutti pensieri e permette di vivere una sosta di campionato decisamente più tranquilla. Non cancella tutte le difficoltà, ma restituisce serenità e fiducia a un gruppo che rischiava di scivolare in una crisi di identità. Ora la pausa servirà a inserire al meglio gli ultimi arrivati, a partire da quel Duvan Zapata che va servito di più e meglio rispetto a quanto fatto con il Genoa. Aumentare i rifornimenti per l’ariete colombiano è l’obiettivo principale di Juric per il prossimo futuro, insieme a quello di recuperare due pedine importanti come Tonny Sanabria e Koffi Djidji". E sulle condizioni di Vlasic: "Anche Vlasic non è in perfette condizioni, avendo lasciato il campo contro il Genoa per un problema muscolare. Ma nel post partita non si respiravano particolari preoccupazioni e difatti il calciatore è regolarmente partito per gli impegni con la Croazia, sarà poi lo staff medico dei balcanici a valutare le sue condizioni".