Corriere Torino: “Ilic, Radonjic e tutti gli altri: il Toro aspetta il risveglio”

"Fantasia e impulsività, istinto e incostanza: spesso si sente dire che siano queste le caratteristiche principali dei serbi - scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna - Milinkovic-Savic, Ilic e Radonjic sono certamente tra i personaggi in cerca d'autore nel primo spezzone del campionato". Vanja gode della fiducia di Juric che lo ha sempre confermato e difeso anche dopo gli errori; Ilic e Radonjic sono stati sempre elogiati per le loro potenzialità dal tecnico croato. Ora i tre sono in difficoltà, ma possono rialzarsi a Lecce. Conclude il quotidiano: "Questo deve succedere a Lecce. Il Toro aspetta la svolta anche di altri due giocatori balcanici, Vojvoda e Vlasic. Al Via del Mare c’è il primo crocevia di questo campionato, e il vento dell’Est deve tornare a soffiare forte sulle vele granata".