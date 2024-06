Corriere Torino: “Ilic si prende la Serbia, Buongiorno e Bellanova aspettano”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi analizza l'andamento dei giocatori del Torino all'Europeo in Germania. Fino ad ora quello che sta rendendo meglio è certamente Ivan Ilic che con la sua Serbia ha giocato metà della prima partita, lasciando una buona impressione nel secondo tempo e poi ha giocato per intero la seconda gara trovando anche un prezioso assist da calcio d'angolo. L'altro serbo del Toro, Vanja Milinkovic-Savic, al momento non è ancora sceso in campo e sembra aver perso il posto tra i pali. Come lui anche i due italiani Raoul Bellanova e Alessandro Buongiorno stanno guardando dalla panchina i compagni di squadra, per ora Spalletti non ha ancora concesso nemmeno un minuto ai due granata che stanno aspettando la loto chance, magari in arrivo già domani sera nel match contro la Croazia.