Corriere Torino: “Juric non si fida della Cremonese, il Toro ha fame”

"La filosofia dei piccoli passi è quella che deve guidare il Toro - scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna in vista della sfida contro la Cremonese - Ecco perché la partita di oggi contro la Cremonese può essere interpretata come una prova di maturità della squadra: nessuna distrazione, il derby della prossima settimana può e deveaspettare". Nelle ultime ore verranno definiti gli ultimi dettagli: "La novità dell’ultima ora è un acciacco muscolare che mette in forse la presenza di Vlasic". Infine, "Juric fa capire che sulla trequarti sinistra pensa a Karamoh titolare".