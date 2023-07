Corriere Torino: “Juric subito ad altissima intensità”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

E' cominciato ieri il ritiro a Pinzolo del Torino. "Un bel sole e oltre duecento tifosi sugli spalti hanno accolto il Torino per il primo allenamento a Pinzolo. Un Ivan Juric più carico che mai ha iniziato a mettere sotto torchio i suoi giocatori con una seduta ad alta intensità:

tanto possesso palla a ritmi sostenuti e soddisfazione palpabile da parte del tecnico per l’approccio al lavoro dei suoi" scrive il quotidiano. All’appello mancano ancora tre elementi: Raoul Bellanova e Samuele Ricci (impegnati con l'Italia Under 21) e poi l’azzurro Under 19 Alessandro Dellavalle, fresco campione d’Europa con la sua Nazionale