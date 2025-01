Corriere Torino: “Karamoh vuol pagare la cena. Il 4-2-3-1 sembra fatto apposta per lui”

L'edizione di Torino del Corriere della Sera dedica l'unica metà di pagina a sfondo granata a Yann Karamoh, tra i migliori in campo nella gara contro il Cagliari. L'esterno francese nelle prime gare ha giocato poco, ma nelle ultime 7 partite è partito sempre titolare, crescendo match dopo match e conquistandosi la fiducia dell'allenatore e gli applausi dei tifosi. Proprio sulla fiducia di Paolo Vanoli ha posto molto l'accento Karamoh nelle interviste post-partita, sostenendo che la ragione principale del suo cambio di marcia dagli anni scorsi a questa parte di campionato sia proprio la fiducia che il tecnico ha nei suoi confronti, a differenza di Juric che invece l'aveva mandato in prestito. Adesso al francese, che sta costruendo ottime prestazioni, manca essere più lucido sotto porta e trovare la gioia del gol. Nel frattempo il suo contratto è in scadenza a giugno, ma, se continua così, è difficile pensare che non arrivi prima il rinnovo.