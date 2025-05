Corriere Torino: “La città si ferma per Superga”

4 maggio, una data indelebile nella storia del Torino. La tragedia di Superga, "solo il fato li vinse". Il Grande Torino oggi viene ricordato in città con il corteo fino alla basilica di Superga. "Superga, 76 anni dopo. È un giorno di identità e passione, di memoria e dolore. Un giorno di puro orgoglio. Torino si veste di granata: dal Filadelfia alla Basilica, fino alla Mole. Antonelliana. «La tragedia non è morire, ma dimenticare », recitava uno striscione esposto negli anni Novanta allo stadio Delle Alpi. Nessun rischio, almeno per il Grande Torino: i suoi calciatori sono Immortali e Indimenticabili, oltre che Invincibili".