Corriere Torino: “La nuova maglia granata con la Mole, quasi a emissioni zero”

L'edizione torinese del Corriere della Sera analizza la nuova maglia da giocato del Toro che è stata presentata ieri con un bell'evento presso lo store Rinascente di via Lagrange dove erano presenti decine di tifosi desiderosi di scoprire la nuova divisa granata. La maglia è stata realizzata in "jacquard puntinato" riconvertendo delle bottiglie in Pet, questo perché una delle principali caratteristiche di questo prodotto nato dalla collaborazione tra il Torino e Joma, è la sostenibilità. Si tratta infatti di una divisa da gioco quasi ad emissioni zero che abbraccia il temo dell'ecologia ma che non ha ripercussioni sulla comodità per i giocatori che la indosseranno in partita.